Robert Pattinson nel costume di Adam West in questa esilarante fan-art di The Batman

Un fan della DC Comics sul social network Instagram ha permesso al pubblico di viaggiare indietro nel tempo per vedere come sarebbe stato il Batman del regista Matt Reeves e dell'attore Robert Pattinson nel leggendario costume di Adam West della serie tv del 1966.

Come al solito, potete trovare la buffa fan-art in calce all'articolo: c'è da dire che il film concepito da Matt Reeves sembra talmente oscuro che neanche i colori sgargianti di West riescono a modificarne poi molto l'aspetto, anche se la fusione fra i due stili sicuramente conferisce al Batman di Pattinson un look alquanto 'fuori dal tempo'.

Ricordiamo che le riprese di The Batman sono finalmente ricominciate dopo un secondo stop, questa volta causato dal contagio nientemeno che di Robert Pattinson (o per lo meno tutte le fonti hanno indicato la star: Warner Bros. non ha mai rivelato ufficialmente l'identità del membro della produzione contagiato), e la data di uscita è sempre prevista per l'1 ottobre 2021.

Reeves ha rivelato durante il DC Fandome che The Batman sarà ambientato in un universo stand-alone separato da DCEU, dettaglio che rimarcherà il viaggio in direzione del Multiverso intrapreso da DC Films. The Batman, oltre a Robert Pattinson, include anche nel cast Andy Serkis, Jeffrey Wright, Zoë Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano, John Turturro e Peter Sarsgaard nei panni del Procuratore distrettuale Gil Colson.

