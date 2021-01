Robert Pattinson: cosa vedere in streaming su Amazon Prime Video

Dopo aver terminato la collaborazione con Christopher Nolan nel suo mirabolante Tenet, l'ormai lanciatissimo e poliedrico Robert Pattinson si è calato nei panni dell'Uomo Pipistrello per l'attesissimo The Batman di Matt Reeves, tornando a gamba tesa nel cinema mainstream che aveva a lungo abbandonato.

Una carriera sfavillante e in ascensa, quella dell'attore, che dopo Twilight ha visto alcune importantissime collaborazioni con alcuni dei migliori autori internazionali in circolazione. Vogliamo oggi proporvi allora quattro film da vedere su Amazon Prime Video in abbonamento e con protagonista Robert Pattinson.



Il primo è lo straordinario High Life di Claire Denis, opera fantascientifica densa e stratificata che racconta di un'astronave prigione alla deriva nello spazio. Il taglio è quello di una sci-fi filosofica ed estremamente metafisica dal ritmo compassato, ricca di immagini splendide e momenti di una potenza visiva davvero straordinaria.



Abbiamo poi Cosmopolis di David Cronenberg, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Don DeLillo, forse prima vera prova importante nel cinema d'autore di Pattinson, con risultati davvero convincenti. Passiamo poi al bel The Rover di David Michod, una sorta di western futuristico da wasteland ambientato in un'Australia (e in un mondo) distrutto dalla Guerra.



Infine vi proponiamo Life di Anton Corbijin, titolo minore e meno conosciuto di Pattinson dedicato alla storia dell'ambizioso fotografo dell'omonima rivista titolare dell'opera, Dennis Stock.