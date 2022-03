Robert Pattinson continuava a rubare calzini dal set di The Batman: Warner mi ha sgridato!

Mentre i fan iniziano a commentare il ruolo di Barry Keoghan in The Batman, finalmente svelato dopo le prime proiezioni, Robert Pattinson ha raccontato un divertente aneddoto relativo alle riprese del nuovo film scritto e diretto da Matt Reeves.

L'attore ha parlato con Ali Plumb di BBC Radio 1 di The Batman, dove gli è stato chiesto se avesse mai portato a casa qualche bat-gadget dal set come souvenir. Dopo aver ammesso che è quasi impossibile rubare qualcosa da un set cinematografico così importante e blindato, Robert Pattinson ha rivelato di essersi 'imboscato' parecchie paia di calzini, al punto che la Warner Bros ha dovuto rimproverarlo.

"Una volta mi hanno contattato e mi hanno detto: 'Sai, se ne prendi qualcuno va bene, ma perché li porti via tutti i gironi? Di quanti calzini hai bisogno, è perché stiamo girando il film da un anno?'" ha ricordato l'attore, trattenendo a fatica le risate.

Certo è che, in base alle prime stime del box office, la Warner Bros. potrà permettersi tanti altri calzini in vista del sequel di The Batman: il film negli Stati Uniti ha già incassato $5,3 milioni di dollari nelle proiezioni ufficiali di giovedì sera, che si vanno a sommare ai $1,7 milioni in Corea del Sud, i $2,1 milioni in Francia, i $414.000 in Svezia, i $362.000 in Indonesia e i $193.000 in Belgio, oltre ai quasi 700mila euro raccolti in Italia nelle sole proiezioni di giovedì 3. Secondo gli analisti, il film è in linea per il miglior debutto di sempre della saga cinematografica del cavaliere oscuro.

Nel frattempo, sul sito dell'Enigmista potrebbe essere spuntato un primo indizio per il villain di The Batman 2.