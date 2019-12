Robert Pattinson confessa:'Non so davvero come si recita'

Robert Pattinson è una delle giovani star di Hollywood ma a quanto pare ha diversi problemi d'autostima. L'attore, prossimo protagonista di The Batman, per la regia di Matt Reeves, ha confessato di 'non saper davvero recitare' e di essere un 'catastrofista'. Pattinson ha spiegato alcune dinamiche dei set nei quali ha lavorato.

Conversando con The Observer, Robert Pattinson ha dichiarato:"Non so davvero come recitare, volevo renderlo reale e uno dei modi in cui ho pensato che renda tutto un po' più facile e scuotersi fisicamente appena prima del ciak. Finisci per entrare in scena con una sensazione... diversa".

Robert Pattinson ha raccontato anche episodi di vomito sul set, per la troppa tensione accumulata. Ha ammesso inoltre di essere troppo pessimista anche se ha ammesso che questa visione preventiva della situazione può essere d'aiuto:"Sono un catastrofista. Penso sempre che lo scenario peggiore in realtà accadrà. Quindi quando succede dico 'Ok! Sono preparato!'".



La difficoltà è anche nell'interpretare personaggi ordinari:"Non sono del tutto sicuro di come interpretare una persona normale. Non penso di essere bravo ad essere sottile. Mi piacciono i personaggi che, quando viene posta loro una situazione, il loro processo decisionale è incomprensibile. Lo trovo affascinante quando le persone prendono decisioni sbagliate. L'umorismo e il conforto".

Robert Pattinson ha cominciato le prove per The Batman, il nuovo film nel quale eredita da Ben Affleck il ruolo dell'Uomo Pipistrello.

Le riprese di The Batman si sono spostate in campagna, e il cast comprende attori del calibro di Paul Dano, Jeffrey Wright e Andy Serkis.