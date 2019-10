Robert Pattinson conferma che Joker non apparirà in The Batman

Se qualcuno avesse ancora dubbi dopo le dichiarazioni di Joaquin Phoenix e Todd Phillips, ora è arrivata anche la conferma di Robert Pattinson sul fatto che The Batman sarà ambientato in un universo diverso da quello di Joker.

Durante una recente intervista con Yahoo!, infatti, il nuovo volto del Cavaliere Oscuro ha negato i rumor sul coinvolgimento di Phoenix nel film di Matt Reeves. "E' una sorta di mondo diverso" ha detto Pattinson prima di ammettere che non è ancora riuscito a vedere Joker. "Potrei vederlo questa notte! Joaquin è il migliore - è fantastico in tutto."

Joker o meno, nel film Batman avrà a che fare con un trio di villain di tutto rispetto: Catwoman, l'Enigmista e il Pinguino, con i primi due interpretati rispettivamente da Zoe Kravitz e Paul Dano. Warner in questo momento sta stringendo i tempi per trovare anche il volto del Pinguino. Nel cast ci sarà anche Jeffrey Right nei panni del Commissario Gordon.

The Batman sarà dunque un film a parte rispetto a Joker e (probabilmente) anche al resto del DCEU. Il film, atteso nelle sale per giugno 2021, vedrà Pattinson nei panni di un Batman in modalità Detective in una storia che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere ispirata a Il Lungo Halloween.