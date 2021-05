Robert Pattinson compie 35 anni: 5 cose che non sapete sulla star di Twilight e Batman

Robert Pattinson si è dimostrato uno degli attori più interessanti della sua generazione, oggi compie 35 anni e per festeggiarlo vogliamo raccontarvi cinque cose che non sapete sul suo conto.

La star, che l'anno prossimo debutterà con The Batman di Matt Reeves e che negli scorsi mesi in Italia abbiamo ammirato sul grande schermo con High Life di Claire Denis e con Tenet di Christopher Nolan, nel corso degli anni ha lavorato con alcuni dei registi più importanti di sempre, come David Cronenberg (Cosmopolis, Maps to the stars) e Werner Herzog (Queen of the desert) o nuove leve interessantissime James Gray (Civiltà perduta), i fratelli Josh e Benny Safdie (Good Time) e Robert Eggers (The Lighthouse), ma il suo successo nasce con Harry Potter e il calice di fuoco e soprattutto la saga di Twilight.

Ecco cinque cose che non sapete su di lui: