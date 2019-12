Robert Pattinson ha cominciato le prove per The Batman di Matt Reeves

Adesso la trasformazione di Robert Pattinson in Batman è ufficialmente iniziata. Un nuovo profilo dell'attore pubblicato dal Guardian ha infatti sottolineato che l'interprete ha recentemente cominciato la sua prove per il personaggio, e come sappiamo Pattinson è un performer che adotta il Metodo.

Sempre basandoci sul profilo del Guardian, sembrerebbe che al momento l'interprete non sia soddisfatto del suo approccio al personaggio, ma sempre l'attore ammette "di essere anche il suo peggior critico". Pattinson ha anche parlato di ciò che lo ha spinto a vestire i panni di Bruce Wayne / Batman nel film di Matt Reeves, spiegando: "Ho sentito un forte legame, non so perché... volevo davvero essere Batman. Questo ruolo ha un potere unico: tutti ne sono attratti. È qualcosa di non identificabile".



Pattinson sta provando nello stesso studio dove ha filmato Harry Potter e il Calice di Fuoco ed è la prima volta che lavora all'interno di uno studio "praticamente da sempre, dall'inizio della mia carriera". È anche la prima volta che interpreta un personaggio con aspettative di crescita sin dai tempi di Twilight, esperienza che sta riaffiorando nella sua mente durante questo processo di introiezione di Batman: "Sto già ricordando la sensazione di parlare di un film su cui c'è molta aspettativa. Ogni volta che dici qualcosa, la gente fa 'argh! sei un idiota". E io sono tipo 'amico, non ho neanche iniziato'".



The Batman vede nel cast Paul Dano nei panni dell'Enigmista, Colin Firth in quelli del Pinguino, Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, Andy Serkis come Alfred, Jeffrey Wright nella parte del Commissario Gordon, John Turturro in quella di Carmine Falcone e Peter Sarsgaard e Jayme Lawson in due ruoli ancora misteriosi.



L'uscita è prevista per il 25 giugno 2021.