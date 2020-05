Robert Pattinson: ecco come sarebbe vestito da Batman de Il lungo Halloween

Dopo due lunghi mesi di lockdown causati dalla Pandemia da Coronavirus, che ha anche costretto a posticipare l'uscita del film di quattro mesi, entro l'estate dovrebbero riprendere in Inghilterra la riprese dell'attesissima The Batman di Matt Reeves, reboot cinematografico del personaggio DC con protagonista Robert Pattinson.

Sono in procinto i preparativi per riprendere le riprese, soprattutto in attesa di un vero via libera al ritorno sul set, ma i fan del Cavaliere di Gotham non sono certo rimasti con le mani in mano durante questa Quarantena che non ha regalato nuove immagini o altro materiale. Poco male, dato che c'è la fantasia a soccorrere gli appassionati, che infatti hanno pubblicato tante fan art via social, specie su Instagram.



L'ultima in ordine temporale è questa che vi mostriamo oggi, condivisa da Kunal Chopra sul suo profilo Instagram e che mostra Robert Pattinson con indosso il costume del Batman de Il Lungo Halloween di Tim Sale e Gregory Wright, una delle run a fumetti più amate di sempre e dedicate al miglior detective di sempre. Il risultato non è male ma i lineamenti di Pattinson si perdono un po' nella costruzione digitale, non trovate?



Diteci cosa ne pensate nei commenti. Vi ricordiamo che The Batman uscirà nelle sale il 1° ottobre 2021.