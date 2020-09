Robert Pattinson come nuovo James Bond? I bookmakers sono convinti, arriva la fan-art

Come noto Daniel Craig lascerà lo smoking di James Bond dopo il quinto e ultimo capitolo della sua saga, 007 No Time To Die, e in attesa dell'annuncio ufficiale del suo sostituto i bookmakers inglesi si divertono a sfornare i loro favoriti.

La scorsa settimana è emerso un rumor che dà per certa l'assunzione di Tom Hardy, ma nelle ultime ore i bookmakers hanno anche infuocato il nome di Robert Pattinson, star di Tenet di Christopher Nolan nonché nuovo Bruce Wayne per The Batman di Matt Reeves.

"Christopher Nolan potrebbe giocare un ruolo chiave nella scelta del prossimo 007 se si devono credere alle ultime voci sul regista e sulla saga di Bond", ha detto un portavoce di Ladbrokes. "E con Robert Pattinson chiaramente richiesto, ci sono tutte le possibilità che la star di Tenet sostituisca Daniel Craig poiché le probabilità continuano a salire".

Da quando ha recitato in Tenet, Ladbrokes ha dimezzato i numeri su Pattinson nelle scommesse per indovinare l'identità del prossimo James Bond. Ugualmente, la società di scommesse Coral ha dichiarato: "Robert Pattinson non è stato considerato molto spesso negli ultimi anni per i nostri calcoli circa l'identità del prossimo James Bond, ma il suo ruolo nel film di spionaggio Tenet lo ha elevato nella graduatoria. È un vivace concorrente nel campo delle scommesse adesso."

Curiosamente il regista Danny Boyle, che in origine avrebbe dovuto dirigere No Time to Die, all'epoca sponsorizzò proprio Robert Pattinson: "Ero seduto lì che pensavo, oh mio Dio, dovrebbero convincerlo ad essere il prossimo Bond!", ha detto Boyle l'anno scorso.

Voi che ne pensate?