Robert Pattinson è un clone nel first look a Mickey17: il film di Bong Joon ho ha una data

Ci abbiamo quasi azzeccato nel pronosticare la data di uscita di Mickey 17 qualche settimana fa, dato che in queste ore Warner Bros. ha svelato oltre al primo teaser trailer del nuovo film con Robert Pattinson diretto dal regista premio Oscar Bong Joon Jo anche l'appuntamento con i cinema.

Il film, che segue i successi di Parasite per l'autore coreano e di The Batman per la star londinese, uscirà nei cinema il 29 marzo 2024. La storia di fantascienza è adattata dal romanzo di Edward Ashton, descritto dall'editore St. Martin Press come un thriller cerebrale di alto livello sulla scia di "The Martian" e "Dark Matter". Pattinson interpreterà un "sacrificabile" - un impiegato usa e getta in una spedizione umana inviato a colonizzare il mondo ghiacciato di Nifheim - che si rifiuta di lasciare che il suo clone sostitutivo prenda il suo posto. Nel filmato promozionale, che trovate come al solito nel player, Robert Pattinson versione bionda si trova steso all'interno di un misterioso macchinario, mentre scorrono i crediti del film.

Insieme al nuovo interprete di Bruce Wayne, il cast di questa nuova produzione sci-fi targata Warner Bros include anche Steven Yeun, Naomi Ackie, Toni Collette e Mark Ruffalo. I dettagli della trama del film non sono stati confermati e al momento non è chiaro quanto Bong intenda attenersi al materiale originale, che è stato pubblicato nel febbraio 2022. Oltre a scrivere e dirigere, Bong è anche produttore attraverso la sua società Offscreen: si tratta del terzo film in lingua inglese per l'autore di Mother e il seminale thriller Memorie di un assassino, dopo Snowpiercer e Okja.

Mickey 17 si aggiunge dunque alla già lunga lista di titoli Warner Bros. di alto profilo in arrivo nel 2024, dopo Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim (12 aprile), lo spin-off di Mad Max Furiosa con Anya Taylor-Joy (maggio 24) e Joker: Folie à Deux (4 ottobre).