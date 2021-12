Robert Pattinson e Chris Hemsworth gli attori più attesi del 2022: la classifica completa

Dopo la classifica dei film più attesi del 2022, Fandango ha pubblicato anche l'elenco degli attori: da Robert Pattinson a Chris Hemsworth, ecco quali sono le star più richieste del prossimo anno.

La classifica di Fandango come ogni anno è suddivisa in due sezioni, quella dedicata agli attori di ritorno nei panni di personaggi già interpretati e quella invece dedicata agli attori al debutto in una nuova performance. Vediamo insieme come sono composte le due classifiche:

2022's Most Anticipated Returning Performances

Chris Hemsworth, Thor: Love and Thunder Benedict Cumberbatch, Doctor Strange in the Multiverse of Madness Natalie Portman, Thor: Love and Thunder Zoe Saldana, Avatar 2 Elizabeth Olsen, Doctor Strange in the Multiverse of Madness

2022's Most Anticipated New Performances

Robert Pattinson, The Batman Dwayne Johnson, Black Adam Christian Bale, Thor: Love and Thunder Issa Rae, Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) Zoë Kravitz, The Batman

A farla da padrone in questa lista i cinecomics, presenti in nove posizioni su dieci slot disponibili, con l'unica eccezione rappresentata dal quarto posto di Zoe Saldana per la performance di ritorno in Avatar 2. Il cinecomics più citato è Thor: Love & Thunder, grazie ai tre grossi nomi di Chris Hemsworth, Natalie Portman e del 'debuttante' Christian Bale, mentre The Batman guida la classifica delle nuove interpretazioni grazie a Robert Pattinson e Zoe Kravitz, la cui Catwoman sta già conquistato i fan.

Quali tra questi attori attendente di più? Oppure la vostra star preferita non è presente nella classifica di Fandango? Ditecelo nella sezione dei commenti!