Robert Pattinson e Chris Evans, chi è il più cafone? Lo svela una fan su TikTok!

In queste ore è diventata virale Cindy, un'utente di TikTok che lavora all'aeroporto di Los Angeles e che ha avuto la brillante idea di 'recensire' le star di Hollywood e i loro comportamenti tra una partenza e un arrivo.

Pubblicato originariamente ad agosto ma esploso in questi giorni, il video mostra la ragazza classificare le celebrità che incontrato in base alla loro gentilezza, o mancanza della stessa. Tra cantanti, attori hollywoodiani e influencer, veniamo a sapere che "a malincuore, devo dirvi che Nicki Minaj si è comportata da vera stronza: e pensare che prima di incontrarla ero una sua fan", oppure che Matthew Gray Gubler (Criminal Minds) è "meraviglioso, una persona fantastica".

Inoltre, la modella Kendall Jenner a quanto pare è molto arrogante e "ogni volta che l'ho incontrata, non si è mostrata amichevole con nessuno", mentre Orlando Bloom è "adorabile e divertente".

Passiamo ora ai supereroi: gli Avengers Chris Evans e Chris Hemsworth si sono dimostrati dei veri gentiluomini, e il voto massimo di gentilezza è andato anche a Robert Pattinson, nuovo Bruce Wayne per l'attesissimo The Batman. A sorpresa, invece, delude Zac Efron, che Cindy ha descritto come "molto presuntuoso, si è infastidito quando gli addetti alla sicurezza gli hanno chiesto il passaporto. Fa parte del nostro lavoro chiedere i documenti a chiunque".

