A Robert Pattinson Cedric Diggory faceva più paura di Voldemort: ecco perché!

La saga di Twilight è stata senza dubbio il grande trampolino di lancio di Robert Pattinson nonostante l’attore non abbia mai temuto di esprimersi in maniera negativa rispetto al franchise con i vampiri come protagonisti. Anche il ricordo che la star ha di Harry Potter e della sua partecipazione, però, non è certo dei migliori.

Robert Pattinson si è espresso a proposito dei tre franchise a cui vorrebbe prendere parte dopo essere stato il protagonista di saghe dall’incredibile successo, come l’ultima interpretazione del vendicatore DC.

Se l’aver lavorato a Twilight è diventato un incubo a posteriori, prendere parte alla saga del maghetto più famoso della letteratura e del cinema, nel ruolo di Cedric Diggory, ha terrorizzato il giovane Pattinson in quanto al personaggio era richiesta una prestanza fisica e una bellezza a cui non sentiva di essere preparato.

Queste le parole dell’attore: “Nel libro, e anche nella prima introduzione del mio personaggio nella sceneggiatura si parla di un diciassettenne assurdamente bello. E questo ti mette un po’ fuori strada, quando cerchi di recitare e cerchi anche di ottenere buone angolazioni per sembrare bello e chissà che altro. È davvero stupido e si potrebbe pensare che io sia molto egoista, ma credo che questa sia stata la parte più scoraggiante: è stato molto più spaventoso che incontrare Lord Voldermort”.

Alla fine dei conti, Pattinson è riuscito a tirare fuori il meglio dalla sua interpretazione, guadagnando grazie al ruolo l’incredibile popolarità di cui ha potuto godere nel prosieguo della sua carriera.

