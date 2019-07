Robert Pattinson è un Cavaliere Oscuro sanguinante nella fan-art di The Batman

In attesa della prima immagine ufficiale di The Batman di Matt Reeves, una nuova fan-art appena sbucata online immagina Robert Pattinson nei panni del nuovo Cavaliere Oscuro per l'atteso progetto della Warner Bros..

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, il Bruce Wayne di Pattinson è ritratto pochi istanti dopo quella che apparentemente sembrerebbe essere stata una battaglia particolarmente dura, che lo ha lasciato pieno di lividi e sanguinante.

Cosa ne pensate dell'immagine? E soprattutto, come pensate che sarà il look del Batman di Reeves? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!

Per altre notizie, vi rimandiamo alle indiscrezioni secondo le quali Vanessa Kirby sarà Catwoman nel nuovo film dell'etichetta Worlds of DC: l'attrice di Mission: Impossible - Fallout e The Crown sarebbe infatti la prima scelta della Warner per il ruolo di Selina Kyle, anche se al momento le informazioni su The Batman sono talmente scarne che perfino la presenza stessa di Catwoman non è altro che un mero rumor.

Il film comunque pochi giorni fa è entrato ufficialmente in pre-produzione, quindi non ci resta che aspettare per eventuali annunci ufficiali: altre indiscrezioni vogliono Andy Serkis in trattative per un ruolo, probabilmente quello de Il Pinguino, e a differenza di quelle per la Kirby tali indiscrezioni provengono dall'attore in persona, che si è detto prontissimo a lavorare ancora con il regista Matt Reeves, al quale è legato da una forte amicizia.

Per altre informazioni, leggete di come il fumettista Gerry Conway vorrebbe un Alfred donna in The Batman.