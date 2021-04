Robert Pattinson è un cavaliere oscuro 'Anno Zero' nella nuova fan-art di The Batman!

Secondo quanto sappiamo su The Batman, l'atteso cinecomic DC Films con protagonista Robert Pattinson prenderà in prestito alcuni elementi da 'Year One' di Frank Miller e da 'Il lungo Halloween' di Jeph Loeb, ma un'altra storia che vale la pena leggere in attesa del film è 'Anno Zero'.

Per chi non lo sapesse, Anno Zero è una sorta rivisitazione della storia delle origini del Cavaliere Oscuro realizzata dai fumettisti Scott Snyder e Greg Capullo, e nella saga Bruce Wayne affronta proprio l'Enigmista, il villain principale del film di Matt Reeves.

Una delle caratteristiche più riconoscibili di Anno Zero tuttavia è l'aspetto post-apocalittico sfoggiato dal cavaliere oscuro, eroe solitario che si muove in una Gotham City distrutta. Questo aspetto ovviamente non tornerà nel film - potrebbe aver influenzato Justice League di Zack Snyder - ma su Twitter ha ispirato l'utente Jonny Yee nella realizzazione di una nuova fan-art che immagina proprio Robert Pattinson con un costume di Batman in stile Anno Zero: la trovate in calce all'articolo.

Ricordiamo che attualmente sulla trama di The Batman si sa poco e nulla: il film seguirà Robert Pattinson nei panni di una versione giovane di Bruce Wayne, all'inizio del film già Batman ma da soli due anni (il primo anno sarà raccontato dalla serie tv prequel Gotham PD), ed enfatizzando le abilità da detective lo seguirà nella caccia ad un nuovo spietato serial killer conosciuto come Enigmista (interpretato da Paul Dano). Nel film ci saranno anche Zoe Kravitz nei panni di Catwoman, Jeffrey Wright nei panni di James Gordon, John Turturro nei panni di Carmine Falcone, Peter Sarsgaard nei panni di Gil Colson, Jayme Lawson nei panni di Bella Reál, Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth e Colin Farrell nel ruolo del Pinguino.

The Batman ha attualmente una data di uscita fissata per il 4 marzo 2022.