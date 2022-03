Robert Pattinson nel cast di Dune Parte 2: chi potrebbe interpretare la star di Batman?

In una recente intervista promozionale per l'uscita del suo nuovo film The Batman, Robert Pattinson ha espresso il desiderio di entrare nel cast di Dune, kolossal di fantascienza che molto presto entrerà in produzione con la Parte Due ancora diretta da Denis Villeneuve.

Ma quale personaggio potrebbe interpretare? Ovviamente ci viene incontro il romanzo epico di Frank Herbert.

Come sappiamo infatti Dune: Parte 2 introdurrà diversi nuovi personaggi, specialmente da parte della famiglia degli Harkonnen: uno dei ruoli più ovvi per Robert Pattinson potrebbe essere Feyd-Rautha Harkonnen, il nipote del barone Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgard), che nel libro lo sceglie come erede nonostante sia il più giovane della casata. E' sostanzialmente l'opposto di Paul Atreides e il suo più grande avversario, e considerata l'importanza del ruolo secondo le indiscrezioni diversi attori di spicco sono già stati considerati dalla produzione, tra questi Tom Holland e Harry Styles.

Ecco perché si potrebbero tenere a mente anche altri personaggi secondari per Robert Pattinson, come il conte Hasimir Fenring o persino l'imperatore Shaddam Corrino IV. Secondo voi quale ruolo del mondo di Dune sarebbe perfetto per Robert Pattinson? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Ricordiamo che Dune: Parte 2 uscirà il 20 ottobre 2023, con l'inizio delle riprese previsto per l'estate del 2022. I casting sono ancora in corso, mentre in queste ore è emersa la notizia di Florence Pugh in trattative per Dune 2.