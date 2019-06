Robert Pattinson è Bruce Wayne nelle prime fanart su The Batman

Non sarà facile farsi accettare dai fan di Batman come nuovo Bruce Wayne: di ciò, da attore navigato quale ormai è, Robert Pattinson sarà sicuramente stato consapevole nel momento in cui ha firmato il contratto per succedere a Ben Affleck nel ruolo dell'Uomo Pipistrello.

La maggior parte delle reazioni, in effetti, sono state tutt'altro che entusiaste: in pochi hanno mantenuto il sangue freddo, sostenendo che l'efficacia di Pattinson nel ruolo andrà valutata, com'è giusto che sia, soltanto dopo averlo visto sullo schermo. Sull'attore aleggia ancora tetro lo spettro della criticatissima saga di Twilight, nonostante la sua carriera sia ormai costellata di interpretazioni brillanti (vedere, ad esempio, Cosmopolis e e Maps to the Stars di Cronenberg o il recentissimo The Lighthouse).

Se proprio non doveste farcela ad aspettare l'uscita del film per dare un giudizio con più criterio, comunque, ecco che i social vi vengono in aiuto: negli ultimi giorni, infatti, sono state messe in circolazione alcune fanart che ritraggono Pattinson nei panni di Bruce Wayne, affiancato dal fedele Alfred interpretato da Richard E. Grant.

A proposito di casting, comunque: Dave Bautista si è ufficialmente proposto per interpretare Bane in un'eventuale riproposizione del villain sul grande schermo. Il physique du role sicuramente non gli manca, non pensate?