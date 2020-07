Robert Pattinson è proprio Bruce Wayne: si addormenta ad una manifestazione in suo onore

E c'è anche chi ha contestato il suo casting nei panni di Bruce Wayne: nelle scorse ore è tornato virale un post che mostra Robert Pattinson appisolarsi durante una manifestazione in suo onore al Karlovy Vary Film Festival, dove nel 2018 venne premiato col President's Award.

Inoltre, il canale Youtube Baby Pattinson ha riunito in un unico video tutte le stravaganze dell'attore in un esilarante montaggio intitolato didascalicamente "Robert Pattinson is basically Bruce Wayne in real life", che potete trovare in calce all'articolo.

Cosa ne pensate del casting di Pattinson come Batman? Siete curiosi di vederlo in azione? Il camera-test diffuso dal regista Matt Reeves all'inizio dell'anno vi ha convinto? Ditecelo come al solito nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che The Batman arriverà nei cinema di tutto il mondo l'1 ottobre 2021, ma i fan dell'attore potranno rivedere il loro beniamino molto prima: Pattinson sarà infatti il protagonista assoluto di High Life di Claire Denis, capolavoro della fantascienza moderna in arrivo nei cinema italiani dal 6 agosto, con la nostra entusiastica recensione che sarà online nei prossimi giorni; inoltre, la star sarà il co-protagonista dell'atteso The Devil All The Time, nuovo film Netflix in uscita il prossimo 16 settembre. Il progetto, fra i più ambiziosi di sempre per la piattaforma di streaming on demand, vanterà un cast gigantesco che include anche Tom Holland, Sebastian Stan, Bill Skarsgard, Riley Keough, Jason Clarke, Haley Bennett, Mia Wasikowska, Eliza Scanlen, Harry Melling e Pokey LaFarge.

Infine, Pattinson sarà visto anche al fianco di Johnny Depp e Mark Rylance in Waiting for the barbarians di Ciro Guerra.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad uno speciale sulle migliori interpretazioni di Robert Pattinson.