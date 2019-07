Robert Pattinson e Bill Skarsgard come Batman e Joker in una nuova fan art

Bisognerà attendere ancora a lungo per poter ammirare un primo look ufficiale di Robert Pattinson nei panni dell'Uomo Pipistrello nel The Batman di Matt Reeves, così come sarà necessario aver pazienza per capire dettagli sulla trama e sui co-protagonisti e villain presenti nel film, anche se è difficile frenare l'immaginazione.

I fan non stanno infatti più nella pelle e vorrebbero avere il prima possibile il materiale e le informazioni che desiderano, ma visto l'inizio della produzione previsto per il prossimo anno e un casting ancora in fase di svolgimento, l'unica cosa che possono fare per alleviare l'attesa è sfruttare le loro inclinazioni artistiche per creare delle fan art.



E nel corso dei mesi, infatti, di immagini dedicata a Pattinson nel ruolo di Batman, a Vanessa Hudges in quelli di Catwoman o di David Tennant in quelli dell'Enigmista nel sono arrivate a decine e ne continuano ancora ad arrivare, come ad esempio quella di oggi pensata dall'artista William Gray, che immagina il solito Pattinson nel costume del protagonista affiancandolo però a Bill Skarsgard (IT)nel ruolo del Joker, vestito per altro con un look molto signorile e vicino alle molte versioni fumettistiche originali.



The Batman di Matt Reeves è atteso nelle sale americane il 25 giugno 2021.