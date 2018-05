Robert Pattinson e Ben Mendelshon entrano nel cast del film Netflix The King

Robert Pattinson e Ben Mendelshon si sono ufficialmente uniti al nutritissimo cast di The King, il nuovo film di David Michôd che avrà per protagonisti Timothée Chalamet e Joel Edgerton.

La conferma ufficiale arriva dal The Hollywood Reporter, insieme alla notizia del coinvolgimento nel progetto di Lily-Rose Depp (Tusk, Yoga Hosers, Planetarium) e Sean Harris (Prometheus, Macbeth, Mission Impossible: Rogue Nation, Mission Impossible: Fallout).

Il film sarà prodotto e distribuito da Netflix e racconterà la storia del re d'Inghilterra Enrico V (Timothée Chalamet): la sceneggiatura, scritta a quattro mani dall'attore Joel Edgerton e dal regista David Michôd, si concentrerà sulla figura del giovane sovrano dal momento dell'incoronazione, avvenuta il 21 marzo del 1413 in un periodo alquanto burrascoso per l'Europa, che stava assistendo alla fine della storica guerra dei Cent'anni. Secondo Netflix, il film sarà basato soprattutto sulla tetralogia di opere di William Shakespeare, che comprende Riccardo II, Enrico IV - parte prima e parte seconda ed Enrico V.

David Michôd ha già lavorato per Netflix in passato, avendo diretto la commedia bellica satirica War Machine, con Brad Pitt. Inoltre, il regista australiano conosce bene tanto Joel Edgerton e Ben Mendelshon quanto Robert Pattinson, avendo lavorato con i primi due al suo film d'esordio Animal Kingdom e collaborato con la star di Twilight nel suo secondo lungometraggio, The Rover (scritto tra l'altro da Edgerton). Insomma, le basi per una collaborazione affiatata sul set ci sono già tutte.

In The King Pattinson sarà Luigi il Delfino, Mendelshon interpreterà Enrico IV, Harris vestirà i panni di William e la Depp darà il volto alla principessa Catherine, figlia del re francese e promessa sposa di Enrico V. Infine, Edgerton sarà Falstaff, migliore amico del protagonista.