Robert Pattinson, Ben Affleck, Christian Bale e gli altri Batman in un epico fan-poster

L'artista digitale George Evangelista ha recentemente condiviso sulla sua pagina del social network Twitter un nuovo fan-poster dedicato a Batman nel quale compaiono tutte le diverse versioni del Cavaliere Oscuro della DC Comics.

Fra questi, riconosciamo tutti gli attori che hanno interpretato il personaggio sul grande schermo nel corso degli anni, tra cui Ben Affleck, Adam West, Michael Keaton, Christian Bale e ovviamente anche il nuovo arrivato Robert Pattinson. I fan più attenti riconosceranno anche un simpatico cameo della versione di Batman di Batman: The Animated Series.

Come al solito, potete ammirare la locandina nel post in calce all'articolo.

Dalla sua prima apparizione nel mondo dei fumetti, risalente al 1939 e alle pagine della rivista Detective Comics #27, l'iconico personaggio di Bruce Wayne/Batman è apparso in una moltitudine di film, programmi TV, videogiochi e tanto altro ancora. Altri attori che lo hanno interpretato in versioni live-action per la televisione sono David Mazouz, Kevin Conroy e Iain Glen, visto recentemente nella seconda stagione di Titans.

Il personaggio è comparso l'ultima volta sul grande schermo nel 2017 durante Justice League e con il volto di Ben Affleck, che lo aveva già impersonato in Batman v Superman: Dawn of Justice e Suicide Squad. Il regista e sceneggiatore Matt Reeves ha ereditato proprio da Affleck il nuovo film The Batman, in uscita a giugno 2021: nel maggio 2019 venne annunciato ufficialmente che ad interpretare il Cavaliere Oscuro sarebbe stato Robert Pattinson.

