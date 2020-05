Robert Pattinson: un Batman sottovalutato, vi spieghiamo perché

Gli sforzi fisici di Robert Pattinson testimoniano che l'attore si sta davvero impegnando per stupire tutti in The Batman, ma è davvero pronto per indossare il mantello dell'Uomo Pipistrello?

In effetti, quando è stata annunciata la sua partecipazione al nuovo film di Matt Reeves, in molti sono rimasti sconcertati, associando l'attore allo splendente vampiro della saga Twilight. Una produzione che è servita a lanciarlo nel mondo cinematografico, ma che al tempo stesso lo ha legato in maniera forse troppo stretta ad un franchise giovanile e scarsamente considerato dai cultori del cinema.

Eppure di strada ne ha fatta il buon Pattinson, e vi assicuriamo che da allora è riuscito a prendere parte a progetti davvero interessanti. Da Cosmopolis (David Cronenberg) a Damsel (David Zellner), da The Rover a Good Time, l'attore ha intrapreso un vero e proprio percorso evolutivo, mettendosi continuamente alla prova in film talvolta particolari e mai banali.

Un risultato non così scontato: vista la notorietà raggiunta in giovane età, avrebbe tranquillamente potuto adagiarsi sugli allori e decidere di partecipare a commedie divertenti o progetti meno impegnativi. Tutto ciò lo ha portato a recitare in Tenet di Christopher Nolan e nell'attesissimo The Batman Matt Reeves, due pellicole che, con ogni probabilità, contribuiranno a decretarlo come uno degli attori più influenti del momento. Vi consigliamo quindi di leggere il nostro approfondimento sul promettente Pattinson e di guardare il video dedicatogli. Cosa ne pensate della sua carriera? Credete che sia pronto per il ruolo di Batman? Fatecelo sapere nello spazio riservato ai commenti.