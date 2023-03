Robert Pattinson, da Batman a serial killer? Svelato il nuovo inquietante ruolo della star

Secondo il noto sito Puck News, che in passato è stato in grado di anticipare numerose 'notizie ufficiali', Robert Pattinson sarà il protagonista del nuovo film scritto e diretto da Adam McKay, intitolato al momento Average Height, Average Build, ovvero 'altezza media, corporatura media'.

In base alle informazioni ottenute dal portale, si dice che il film racconterà la storia di un serial killer, interpretato da Robert Pattinson, che entra in politica nel tentativo di modificare le leggi affinché diventino, beh, avrete capito... più favorevoli agli omicidi! Secondo Puck News, il film vanterà il solito cast-all star tipico degli ultimi lavori di Adam McKay, e oltre a Robert Pattinson nel ruolo del protagonista il regista avrebbe tenuto anche colloqui con Robert Downey, Jr. per una parte secondaria.

Puck News riferisce inoltre che, secondo un dirigente che avrebbe avuto contatti con il progetto, il nuovo film di Adam McKay arriverà quasi sicuramente in streaming, a causa dell'ampio budget richiesto per finanziarlo, budget che sarebbe ben al sopra di quello delle tipiche commedie nere satiriche. Del resto la scommessa su Don't Look Up è andata alla grande per Netflix, dato che il film con Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep e Timothée Chalamet (e tantissimi altri) è diventato il secondo film più visto di sempre sulla piattaforma, mentre i precedenti lavori di McKay Vice e La grande scommessa - nonostante abbiano generato un totale di 17 nomination agli Oscar, contando anche quelle di Don't Look Up - non hanno fatto registrare grossi numeri al botteghino.

Ricordiamo che Robert Pattinson sarà visto nel 2024 con Mickey17, il nuovo film dal regista premio Oscar Bong Joon-ho, mentre nel 2025 tornerà a Gotham City per The Batman: Parte Due di Matt Reeves; secondo le indiscrezioni, l'attore potrebbe anche comparire nella serie tv The Penguin, spin-off di Batman con protagonista Colin Farrell in arrivo nel 2024.

Quali di questi progetti attendete di più? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.