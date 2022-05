Robert Pattinson oltre Batman: tutto quello che sappiamo su Mickey7 di Bong Joon Ho

In attesa di The Batman 2, la carriera di Robert Pattinson proseguirà anche fuori da Gotham City, e il primo appuntamento sarà con il nuovo film di Bong Joon Ho Mickey 7.

Mickey7 rappresenterà la terza volta per Bong Joon Ho con una produzione in lingua inglese, dopo Snowpiercer e Okja, e sarà il primo film del regista coreano dopo il trionfo di Parasite agli Oscar 2020. La storia è basata sull'omonimo romanzo di fantascienza di Edward Ashton, un thriller distopico ambientato nello spazio col personaggio principale (il ruolo assegnato a Robert Pattinson non è stato rivelato, ma si suppone che sia questo) che fa parte dei "sacrificabili": un impiegato usa e getta che viene arruolato da una compagnia che sta colonizzando un mondo di ghiaccio noto come Niflheim. Il protagonista è conosciuto come Mickey7 perché le sue sei precedenti versioni 'sacrificabili' sono morte durante le varie missioni di colonizzazione.

Secondo i rumor che circolano nell'industria, anche Tilda Swinton dovrebbe far parte del cast di Mickey7, come anticipato da lei stessa in un'intervista con un magazine spagnolo pubblicata l'anno scorso. Anche se non c'è alcuna notizia ufficiale in merito, la cosa non dovrebbe sorprendere: del resto Tilda Swinton aveva già collaborato con Bong Joon-ho sia in Snowpiercer che Okja. La presenza di Robert Pattinson, nel frattempo, è stata ufficialmente confermata da Variety.

Le riprese di Mickey7 dovrebbero iniziare a Londra questo agosto, e andranno avanti fino a dicembre. Si pensa che sarà Warner Bros a distribuire e co-produrre il film, il che fa presumere che il film verrà girato nella base londinese degli studi hollywoodiani, dove recentemente sono stati realizzati Barbie e Wonka. Non c'è ancora una data di uscita confermata per Mickey7, anche se qualche romantico osa già sperare che il film potrà essere pronto per il Festival di Cannes 2023, che riaccoglierebbe il regista dopo la Palma d'oro a Parasite. Considerando la natura del film e gli effetti speciali che essa prevede, scommettere su Cannes potrebbe essere un azzardo: Venezia appare una possibilità più concreta, ma quel che è certo è che Mickey7 si paleserà entro la fine del 2023, giusto in tempo per la stagione dei premi 2023/2024.

