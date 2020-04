Robert Pattinson diventa il Batman che ride in una terrificante fan-art

Galvanizzato dall'attesa per The Batman, l'artista spdrmnkyxxiii ha pubblicato sulla sua pagina del social network Instagram una clamorosa e terrificante fan-art che immagina Robert Pattinson nei panni del villain Batman che ride.

Per chi non lo sapesse, questo personaggio immaginario dell'universo DC Comics è stato creato dallo scrittore Scott Snyder e dal disegnatore Greg Capullo: è un supercattivo e versione alternativa e ovviamente malvagia di Batman all'interno del Multiverso; è raffigurato come un ibrido tra Batman (Bruce Wayne) e il suo acerrimo nemico Joker ed è un membro dei Cavalieri Oscuri, con la sua prima apparizione avvenuta nel crossover Dark Nights: Metal.

Da allora il Batman che ride ha riscontrato così tanto successo fra i lettori che nel 2019 la DC Comics ne ha fatto l'antagonista principale della serie Batman/Superman e nell'evento Year of the Villains insieme a Lex Luthor: l'artista di Instagram lo ha immaginato interpretato da Robert Pattinson, che sarà Bruce Wayne nel prossimo film scritto e diretto da Matt Reeves.

Che ve ne pare? Vorreste vedere un film su questa versione omicida di Batman? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad una fan-art che immagina Timothée Chalamet nei panni di Robin e a nuovi dettagli su The Batman.