Robert Pattinson è Batman nelle prime immagini del film DC: il video del camera test

A sorpresa, Matt Reeves ha svelato le prime immagini del suo Batman, nei cui panni ci sarà Robert Pattinson. Il video ci mostra alcuni dettagli della bat-tuta, incluso lo stesso Pattinson con il celebre cappuccio a forma di pipistrello.

A pubblicare il video del Camera Test, come già detto, è stato proprio Matt Reeves, regista di The Batman. Dopo tanti mesi di silenzio, trascorsi a immaginare che aspetto avrebbe avuto il Cavaliere Oscuro interpretato da Robert Pattinson, eccoci finalmente con le prime sequenze ufficiali.

Da specificare che la clip non rappresenta il trailer ufficiale di The Batman: si tratta di un camera test, effettuato per sperimentare il look e le prime inquadrature sul personaggio. Un'operazione in tutto e per tutto simile al celebre camera test di Joker, che svelò le fattezze del pagliaccio di Joaquin Phoenix, e del camera test di The Witcher, in cui Henry Cavill comparve nei panni dello strigo per la prima volta.

Come ha specificato lo stesso regista su Twitter, la colonna sonora del film sarà curata da Michael Giacchino: è probabilmente sua la musica che compare nel video che vi abbiamo proposto.



Le immagini ci mostrano anche parecchi dettagli della corazza del nuovo Batman secondo DC Films, che ricorda molto l'armatura vestita da Bruce Wayne nel videogioco Arkham Knight. Cosa ne pensate?