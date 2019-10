Robert Pattinson su Batman: 'Non è un eroe, è un personaggio complicato'

Intervistato dal New York Times per parlare dei suoi prossimi progetti, tra cui Lighthouse e l'atteso Tenet di Christopher Nolan, Robert Pattinson ha rivelato cosa pensa di Batman in vista del suo ruolo da protagonista nel film di Matt Reeves.

"Batman non è un eroe, comunque" ha detto l'attore. "E' un personaggio complicato. Non credo che potrei mai interpretare un vero eroe - dev'esserci sempre qualcosa di un po' sbagliato. Forse perché uno dei miei occhi è più piccolo rispetto all'altro."

Pattinson ha poi spiegato cosa lo entusiasma di più riguardo al film: "Adoro il regista, Matt Reeves, ed è un personaggio pazzesco. La sua morale è un po' fuori. Non è un Golden boy, al contrario di quasi ogni altro personaggio dei fumetti. Ha una visione del mondo semplice, ma è anche strana, e ti consente di avere più spazio d'azione per il personaggio."

Dopo che il giornalista del Times gli ha fatto notare che si è fermato all'improvviso, Pattinson ha aggiunto: "Temo solo che quando dico qualcosa su Batman la gente online si chieda subito 'Cosa intendi dire?' E io non lo so. Sono diventato davvero bravo a censurarmi da solo, ma ho detto un sacco di cose ridicole nel corso degli anni, e sono sempre curioso di sapere quante volte posso creare pasticci mentre promuovo questi film. Per ogni film, c'è sempre una mia citazione che mi fa domandare 'Come? Che esperienza extracorporea ho avuto per produrre quella roba?'"

The Batman debutterà nelle sale il 25 giugno 2021. Per altre notizie sul film DC vi rimandiamo alle recenti novità su Seth Rogen e Jonah Hill e al casting di Zoe Kravitz come nuova Catwoman.