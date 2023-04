Robert Pattinson, dopo Batman altri pipistrelli: sarà Dracula nel remake di Chloe Zhao?

Robert Pattinson continua a dimostrare amore per i pipistrelli: dopo aver conquistato tutti con la saga di The Batman di Matt Reeves, che tornerà nel 2025 con il primo sequel, l'attore è attualmente in trattative per il curioso remake di Dracula di Chloe Zhao, regista premio Oscar di Nomadland.

Secondo quanto riferito dal famoso insider Daniel Richtman nelle scorse ore, infatti, la star di Good Times e The Rover è il primo candidato per il ruolo di protagonista in un progetto che si preannuncia alquanto peculiare, dato che è stato descritto come una rivisitazione western/ sci-fi della storia di Dracula: in sostanza, nel film diretto da Chloe Zhao e prodotto dalla Universal, il Re dei Vampiri si risveglierà dal suo sonno eterno in un mondo post-apocalittico.

Dopo aver vinto l'Oscar per la miglior regia per Nomadland nel 2021, la Zhao ha firmato il film dei Marvel Studios Eternals, accolto malamente sia in termini di incassi che di critica. Ora l'autrice sta sviluppando questo nuovo progetto più vicino alle sensibilità del suo cinema, dato che secondo le fonti la storia affronterà tematiche a lei care come il ritrovarsi ai margini della società. Per quanto riguarda Robert Pattinson, invece, ricordiamo che l'attore il prossimo anno, nello specifico a marzo 2024, sarà il protagonista di Mickey17, nuovo film del regista premio Oscar Bong Joon-ho, mentre ad ottobre 2025 tornerà nei cinema con The Batman 2; secondo le indiscrezioni, inoltre, Robert Pattinson potrebbe apparire anche in The Penguin, serie tv spin-off di The Batman in uscita nel 2024 sulla piattaforma Max, e sarà anche un serial killer desideroso di entrare in politica nel nuovo film di Adam McKay Average Height.

Quali tra questi progetti attendete di più? Ditecelo nei commenti.