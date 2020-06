Robert Pattinson? Un Batman davvero fantastico secondo Peter Sarsgaard

In attesa che il pubblico possa giudicarlo in maniera diretta, Robert Pattinson si è già assicurato il favore dei colleghi, e dopo l'elogio di Zoe Kravitz si fa avanti anche Peter Sarsgaard, interprete del procuratore distrettuale di Gotham Gil Coulson.

"È fantastico, lo devo ammettere. È davvero fantastico. Il lavoro che stava portando avanti era molto fico. Il suo Batman mi ha conquistato, e non vedo l'ora di vederlo sullo schermo", ha dichiarato l'attore a The Hollywood Reporter.

La curiosità in merito alla reinterpretazione di un personaggio così famoso è ai massimi livelli, ma pare proprio che Pattinson stia facendo un lavoro egregio. Sarsgaard ha inoltre affermato di avere molta stima del collega anche per i suoi precedenti lavori:

"Credo che sia un attore molto interessante, e l'ho adorato nei film dei fratelli Safdie. Ho amato anche quello che ha appena fatto... la commedia con Willem Dafoe, The Lighthouse. È proprio un attore interessante".

Il riferimento è a Good Time, e al pluripremiato film in bianco e nero diretto da Robert Eggers, due produzioni che sottolineano quanto l'attore sia in realtà molto versatile. Ciò potrebbe essere essenziale per calarsi nel ruolo del Crociato Incappucciato, regalando al pubblico un'interpretazione comunque originale e innovativa. Per avere un'idea più precisa sul nuovo Batman vi rimandiamo al nostro approfondimento su Robert Pattinson.