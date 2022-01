Robert Pattinson, Andrew Garfield e Charlie Cox vivevano insieme: 'Senza soldi né lavoro'

C'erano una volta Batman, Spider-Man e Daredevil sotto lo stesso tetto: non è l'inizio di una barzelletta né di un crossover Marvel/DC, ma la storia vera raccontata dall'attore Jamie Dornan durante una recente puntata dello show Live with Kenny and Ryan.

L'interprete di Christian Grey nella saga di 50 Sfumature, ospitato per promuovere Belfast di Kenneth Branagh, uno dei titoli da tenere d occhio per gli Oscar 2022, ha raccontato di quando qualche anno fa viveva insieme a Robert Pattinson, Andrew Garfield, Charlie Cox e Eddie Redmayne: praticamente una fucina dalla quale sarebbero usciti alcuni degli attori più acclamati della loro generazione.

"Vivevo insieme a Eddie Redmayne, stavamo dividendo l'appartamento. Che cos'era, qualcosa come i il 2008? C'eravamo io, Eddie, Andrew Garfield, Rob Pattinson e Charlie Cox. Un bel po’ di tizi fortunati ai quali le cose sarebbero andate piuttosto bene, nel giro di qualche anno!" ha ricordato Jamie Dornan, che poi ha proseguito. "Ma a dire il vero all'epoca non ce la passavamo tanto bene. Continuavamo a fare gli stessi provini, studiavamo insieme e ci aiutavamo a vicenda pur sapendo che avremmo lottato per ottenere lo stesso ruolo! Però fallivamo sempre. Per fortuna, con il tempo, siamo riusciti a realizzare il nostro sogno. Ripensandoci è stato un gran bel periodo, era un gruppo divertente e oggi siamo tutti grandi amici. Mangiavamo pizze surgelate conservate nel freezer, mentre nel frigo c'erano solo birre. Di solito potevi trovare anche qualche pezzo di carne"

Oggi i cinque attori sono tra i più famosi al mondo: Eddie Redmayne, dopo aver vinto un Oscar per La teoria del tutto, è diventato il nuovo volto della saga di Harry Potter grazie al franchise di Animali Fantastici, Charlie Cox e Andrew Garfield sono recentemente tornati come Daredevil e Spider-Man grazie a Spider-Man: No Way Home, mentre Robert Pattinson, dopo parecchi anni di successi e critiche entusiastiche nel circuito indipendente, sta per debuttare nei panni di Batman nel nuovo film DC.

A tal proposito, guardate la prima scena in anteprima di The Batman appena pubblicata. Il film uscirà nelle sale cinematografiche italiane dal 3 marzo prossimo.