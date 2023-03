Robert Pattinson, Amy Adams, Robert Downey Jr: ecco il cast del nuovo film di Adam McKay!

Le indiscrezioni di Puck News come al solito si sono rivelate fondate: in queste ore, infatti, The Hollywood Reporter ha vconfermato ufficialmente Average Height Average Build, nuovo film scritto e diretto da Adam McKay con protagonista Robert Pattinson.

Nel nostro articolo di ieri vi avevamo consigliato di mettere in conto un ricchissimo cast, come del resto è stato per gli ultimi tre film del regista (che in totale hanno conquistato ben 17 nomination agli Oscar), e in effetti Hollywood Reporter segnala che, oltre al protagonista della saga di The Batman, Average Height, Average Build includerà anche Amy Adams, Robert Downey Jr., Forest Whitaker e Danielle Deadwyler. Tutti i nomi citati hanno già firmato per prendere parte al progetto, ma la sceneggiatura, già completata, richiederà l'inserimento di tanti altri attori, dunque probabilmente il reclutamento all-star di McKay non si fermerà qui. Tuttavia, Average Height Average Build non ha ancora trovato uno studio disposto a produrlo, e Apple (con cui McKay ha un accordo first-look) secondo le voci di corridoio avrebbe passato la palla: considerato lo stratosferico successo ottenuto da Don't Look Up su Netflix (e che diversi studios a Hollywood non sembrano entusiasti all'idea di produrre una commedia nera satirica che rischia di diventare costosissima), non è da escludere una nuova collaborazione tra l'autore e lo streamer.

Il film, dalla premessa buffissima, sarà un mix tra thriller da serial killer e commedia, e racconterà la storia di un omicida seriale (Robert Pattinson) che entra in politica allo scopo di modificare le leggi sugli omicidi al fine di rendersi la vita più facile durante lo svolgimento del suo vero 'lavoro'. Come gli ultimi lavori di Adam McKay, il progetto affronterà di petto alcuni scottanti argomenti sociopolitici: dopo la crisi del 2008 (La grande scommessa), le manovre politiche del governo Bush (Vice) e il cambiamento climatico (Don't Look Up), questa volta l'argomento centrale sarà la criminalità e la corruzione.

Per altri contenuti, guardate il teaser trailer di Mickey17, prossimo film con protagonista Robert Pattinson: diretto dal regista premio Oscar Bong Joon-ho, uscirà il 29 marzo 2024.