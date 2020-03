Robert Orci scriverà un nuovo spin-off di Spider-Man per la Sony

Come riporta nelle ultime ore e in esclusiva l'affidabile The Wrap, Sony Pictures ha intercettato in Robert Orci (Transformers, Star Trek, The Amazing Spider-Man 2) lo sceneggiatore per la stesura di un nuovo spin-off cinematografico di Spider-Man, che andrà a inserirsi nell'Universo già comprendente Venom e Morbius.

I dettagli sul progetto e su quale specifico personaggio legato a Spider-Man o alla Marvel verrà utilizzato sono al momento tenuti segreti ma lo spin-off di Orci non farà sicuramente parte del Marvel Cinematic Universe. Oltre a Venom 2 di Andy Serkis e al Morbius con Jared Leto, in sviluppo per la Sony ci sarebbero attualmente dei film dedicati a Silk, Nightwatch e a Silver and Black, dunque potrebbe trattarsi di uno di questi pitch, anche se non c'è alcun indizio in merito.



Roberto Orci non scrive una sceneggiatura cinematografica dal 2014, dai tempi de Il Potere di Electro, essendo poi passato come showrunner e sceneggiatore alla serie televisiva Sleepy Hollow, conclusasi nel 2017. È un grande ritorno per l'autore e anche una seconda possibilità all'interno dell'Universo Marvel, di cui non vediamo l'ora di conoscere ulteriori dettagli.



Intanto vi ricordiamo che Morbius di Daniel Espinosa uscirà nelle sale italiane il prossimo agosto, mentre Venom 2 con Tom Hardy arriverà nei cinema il 2 ottobre 2020.



Cosa ne pensate? Quale progetto potrebbe essere? Diteci la vostra nei commenti.