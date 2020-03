Robert Englund svela a sorpresa il ruolo da sogno che si rammarica di aver perso

Robert Englund sta per tornare con una nuova serie di puntate di True Terror with Robert Englund, nelle quali racconterà una serie di racconti inquietanti. Per quanto riguarda la sua carriera d'attore molti fan sarebbero sorpresi nel sapere quale personaggio si rammarica di non aver mai interpretato colui che ha vestito i panni di Freddy Krueger.

"Il mio ruolo nella lista dei desideri, l'ho capito anni fa, ecco perché è nella mia lista di desideri. Dovevo interpretare un ruolo in Otello al Great Lakes Shakespeare Festival, poco prima che Tom Hanks arrivasse lì, penso. E c'era un magnifico attore ad interpretare Otello, Roger Robinson. E penso che abbia un Tony Award per una pièce di August Wilson. Roger è stato meraviglioso. E ora guardo indietro e mi rendo conto di quanto sia stata incredibile la sua interpretazione e quanto sia stata forte la sua performance. Ma non sono mai riuscito a farlo con Roger. Dovevo provare con lui, penso una volta, e poi mi dovetti sedere ogni sera dietro le quinte, nel caso il ragazzo che interpretava Iago si facesse male, perché quello era il ruolo che volevo fare. E quindi avrei potuto interpretare Iago fino ai 60 anni ma sono davvero troppo vecchio ora per interpretare Iago".



"Feci un'audizione con Iago di Otello e mi presero. Quindi è un po' una delusione non averlo mai interpretato" conclude Englund.

Il mese scorso Robert Englund confessò di essere troppo vecchio per Freddy Krueger, affermando di non poter più tornare nel ruolo che l'ha reso celebre nel mondo.

Nel 2018 Robert Englund disse di voler interpretare Freddy ancora una volta ma lo slittamento del progetto ha fatto si che l'attore decidesse di rinunciare definitivamente al personaggio.