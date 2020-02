Robert Englund:'Sono troppo vecchio per Freddy ma ho un'idea per un cameo'

Robert Englund è convinto che non indosserà mai più i panni (e il trucco) di Freddy Krueger. Tuttavia vorrebbe essere coinvolto in un ipotetico reboot di Nightmare On Elm Street quando e se il progetto si concretizzerà. Englund sostiene che si tratti solo di una questione di tempo ma ritiene di essere troppo vecchio per tornare nel ruolo di Freddy.

"Non penso che mi trasformerò nuovamente grazie al make up. Sono un po' troppo vecchio per quello. Non sarei in grado d'interpretare al meglio Freddy. Penso che se lo facessi sarebbe come Freddy vs. Viagra" dichiara Englund.

L'attore vorrebbe comunque essere coinvolto, nel caso venisse concretizzato un progetto di reboot:"So che i diritti di Nightmare On Elm Street sono tornati alla famiglia di Wes Craven. E so che hanno esaminato molti consigli e idee diverse. Spero che siano di mentalità aperta, perché ci sono molti giovani sceneggiatori e aspiranti registi-sceneggiatori che sono un po' ossessionati dal genere horror e hanno alcune idee interessanti. Mi piacerebbe essere invitato di nuovo se decidono di riavviare A Nightmare On Elm Street Part 3: The Dream Warriors".



Robert Englund ha confessato in quale cameo gli piacerebbe recitare:"Mi piacerebbe molto tornare e interpretare l'analista dei sogni (il personaggio della dottoressa Elizabeth Simms, interpretato da Elizabeth Pointer), la donna delle sedute di terapia che non crede che possa esistere un incubo collettivo comune ad un gruppo di persone. Penso che sarebbe divertente per i fan, sarebbe divertente per me recitare la parte originariamente interpretata da una donna e capovolgerla. Penso che ci sia una sorta di tradizione di un cameo del genere all'interno dell'horror, quindi sarebbe divertente per me. Ma non ho idea se andranno avanti o creeranno storie completamente nuove o se torneranno indietro e realizzeranno prequel o storie originali sul mito di Freddy Krueger. Non so cosa stiano facendo, quindi sono in attesa di ascoltare".

Mike Flanagan vorrebbe fare un film su Freddy e anche Elijah Wood aveva espresso interesse alla saga di Krueger.