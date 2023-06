Robert Englund compie 76 anni: 'Sulla mia lapide ci sarà anche il nome di Freddy'

Il mondo dell'horror e del cinema in generale non sarebbe lo stesso senza Robert Englund: l'attore di Nightmare, che oggi spegne le sue prime 76 candeline, ha impresso il suo nome a fuoco nella storia della settima arte soprattutto grazie al personaggio di Freddy Krueger, vera e propria icona del cinema di genere.

Englund, a tal proposito, non ha mai avuto dubbi: l'attore, che recentemente ha definito Nightmare una saga perfetta per le nuove tecnologie applicate al cinema, ha espresso più volte il suo desiderio di venir ricordato con il volto di Freddy anche quando non sarà più tra noi, per quanto lontano si spera sia quel tristissimo giorno.

"Sono alla mia terza generazione di fan. Mi capita spesso di incontrare padri con i figli che mi raccontano di aver guardato insieme Nightmare per la prima volta. Pensate che una volta ho visto un negozio pieno di tatuaggi di Freddy Kruger. È strano, sono solo un attore e ora ci sono centinaia di persone che vanno in giro con la mia faccia. Quando morirò, oltre al mio nome, sulla mia lapide ci sarà sicuramente anche quello di Freddy" sono state le parole di Englund.

Noi, dal canto nostro, ci auguriamo ancora una volta che il giorno in cui ci toccherà leggere quel nome su una lapide sia ancora parecchio lontano: sul fatto che Robert Englund e Freddy Krueger resteranno nella leggenda, però, non crediamo qualcuno nutra dubbi di sorta.