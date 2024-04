Robert Eggers non riesce a guardare il suo primo successo:'Non ero abbastanza bravo'

Nel 2015 uscì al cinema The Witch, uno degli horror più acclamati dell'ultimo decennio e soprattutto opera prima di Robert Eggers, che conquistò per la prima volta pubblico e critica, prima di consolidare la propria carriera con The Lighthouse e The Northman. Tuttavia, Eggers non riesce a riguardare il suo primo film.

Il regista confessò questo dettaglio nel 2022, in un'intervista al Guardian:"Onestamente, non sopporto di guardare The Witch. Non è che sia brutto, le interpretazioni sono ottime ma non ero abbastanza esperto come regista per trasferire quello che avevo in mente sullo schermo". Su Everyeye potete recuperare la recensione di The Witch.



La storia del primo film di Eggers ruota attorno ad una famiglia di puritani del New England intorno al 1630. Nel cast sono protagonisti una futura star come Anya Taylor-Joy, che vedremo presto sul grande schermo nel ruolo della giovane Furiosa nell'omonimo spin-off/prequel di Mad Max: Fury Road, Ralph Ineson e Kate Dickie.

Oltre alle recensioni positive di critica e pubblico, il film riuscì a portarsi a casa ben 40 milioni di dollari al box-office.



Robert Eggers è impegnato nella lavorazione del remake di Nosferatu. Il quarto film del regista riporta sullo schermo la storia raccontata nella pellicola espressionista tedesca del 1922, libero adattamento del romanzo di Bram Stoker, Dracula, pubblicato nel 1897. Nel cast del film di Eggers, Bill Skarsgård è il Conte Orlok, Lily-Rose Depp è Ellen Hutter, Nicholas Hoult è Thomas Hutter, Aaron Taylor-Johnson è Friedrich Harding e Ralph Ineson è il dottor Wilhelm Sievers. Nosferatu verrà distribuito da Focus Features dal 25 dicembre.

