Robert Eggers crede che The Batman farà la fortuna per il cinema indipendente

Fra coloro che aspettano con ansia il debutto di The Batman di Matt Reeves c'è anche Robert Eggers, giovane regista indipendente autore degli acclamati horror The Witch e The Lighthouse.

Nel suo secondo lungometraggio, premiato a Cannes 2019, Eggers ha lavorato con il futuro Bruce Wayne Robert Pattinson, e secondo lui proprio Pattinson con questo ruolo farà la fortuna del cinema indipendente.

"Penso che sia grandioso" ha dichiarato Eggers commentando l'ingresso di Pattinson nel lungometraggio DC Films. "Penso che farà un buon lavoro. Mi sta facendo comprare di nuovo un biglietto per un cinecomic, il che è sicuramente una cosa positiva. Forse non dovrà comprarlo perché mi inviterà ad una proiezione, chissà. Ma la speranza è che Rob, dopo Batman, continui su questa sua strada. E se Batman funziona come lui spera che funzioni, insomma, quanto sarebbe bello? Avere una grossa star del cinema che ha un peso specifico non indifferente al botteghino e che è anche un attore fottutamente incredibile. Potrebbe essere molto buono per tutti gli Eggers e i Safdies di questo mondo. Indossa quel mantello, Rob!"

Dalle parole del regista si evince anche che l'attore gli ha descritto il film di Matt Reeves come qualcosa di simile ai film indipendenti, ben lontano dalla fantascienza spettacolare di Justice League, l'ultima apparizione del Cavaliere Oscuro sul grande schermo. Il che ha senso, dato che Reeves ha più volte ribadito che The Batman avrà un taglio spiccatamente realistico e noir, con Chinatown di Roman Polanski e i film di Alfred Hitchcock presi come modelli d'ispirazione principali.

