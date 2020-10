Robert Downey Jr. vuole lo Sherlock Holmes Cinematic Universe come la Marvel: i dettagli!

Robert Downey Jr. si sarà anche lasciato alle spalle i suoi impegni da Iron Man, ma il lavoro con i Marvel Studios rimarrà per sempre parte integrante della sua carriera, al punto che potrebbe influenzare il suo futuro da Sherlock Holmes.

Nel corso di una recente intervista promozionale, infatti, l'attore ha spiegato che tramite la sua Fast Company è intenzionato a creare uno Sherlock Holmes Cinematic Universe mescolando le idee di Kevin Feige con i personaggi di Arthur Conan Doyle! Ecco cosa ha detto:

"Perché fare un terzo film di Sherlock Holmes se non sarai in grado di produrre anche altri spin-off per portare nella saga diversità, altri tempi e altri elementi?" ha detto Downey, parlando a un panel sulla possibilità (e l'eventuale irrilevanza) di fare semplicemente un terzo film di Sherlock Holmes. "Ci siamo resi conto che non è stato ancora reato una sorta di 'universo cinematografico del mistero', e Conan Doyle è un maestro in quel campo, no?".

Qualcuno avrebbe potuto ricordare alla star di Tony Stark l'Hercules Poirot di Kenneth Branagh o il Bonoit Blanc di Rian Johnson, ma Susan Downey, partner di produzione e moglie di Robert, ha sviluppato l'idea del marito: "Pensiamo che ci sia un'opportunità per costruirlo davvero. Personaggi spin-off dal terzo film, per esplorare le possibilità che stanno accadendo nel panorama televisivo, ad esempio HBO Max ...".

I Downey hanno recentemente ottenuto grande successo con la serie HBO Perry Mason, e chissà che il loro progetto su Sherlock Holmes non diventi realtà: voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.

