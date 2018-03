Robert Downey Jr. vuole ancora fare Sherlock Holmes 3!

Robert Downey Jr. progetta ancora di realizzare, nonostante il progetto sia rimasto in stallo negli ultimi sette anni. Poco dopo aver interpretato Iron Man di Jon Favreau nel 2008, infatti, Downey Jr. ha continuato la sua sbalorditiva "rinascita" hollywoodiana, apparendo anche in Sherlock Holmes di Guy Ritchie, nel 2009.

Al suo fianco c'era Jude Law nel ruolo di Dr. Watson. Il film era basato su una sceneggiatura di Michael Robert Johnson, Anthony Peckham e Simon Kinberg, ed è diventato un enorme successo commerciale, motivo per cui la Warner Bros. ha immediatamente commissionato un sequel.

Sherlock Holmes: A Game of Shadows, uscì nelle sale nel dicembre del 2011, con Downey Jr. e Law che ripresero dunque i loro ruoli, rispettivamente di Sherlock Holmes e del Dr. Watson, con Jared Harris nei panni dell'iconico antagonista, il professor Moriarty. Nonostante questo sequel non sia stato ben accolto dalla critica, ha comunque guadagnato una notevole somma al botteghino, il che avrebbe assolutamente giustificato la realizzazione di una terza puntata.

La Warner Bros. ha quindi poi rivelato i piani per lo sviluppo di Sherlock Holmes 3 nel 2011, quando ha ingaggiato Drew Pearce per scriverne la sceneggiatura. Sfortunatamente però, dopo una serie di ritardi, Sherlock Holmes 3 non è ancora entrato in produzione - e la prospettiva di farlo sembra sempre meno probabile col passare del tempo. Ma, Downey Jr. rassicura i fan che ha ancora in programma di realizzare il film.

In un'intervista con EW per Avengers: Infinity War, Robert Downey Jr. ha accennato casualmente che ha in programma di realizzare Sherlock Holmes 3 e molti altri progetti. Ecco cosa ha detto: "... Stiamo pensando a un altro Sherlock Holmes, stiamo sviluppando Perry Mason per HBO. E voglio ancora fare Pinocchio."

Che ne pensate? Voi volete vedere Sherlock Holmes 3?