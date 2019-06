Robert Downey Jr. vorrebbe Ironheart nel Marvel Cinematic Universe

Lo avevamo detto anche noi due anni fa: Iron Man si può sostituire con Ironheart nel Marvel Cinematic Universe. E, a quanto pare, la pensa così anche l'attore Robert Downey Jr..

Come saprete, in Avengers: Endgame Tony Stark a.k.a. Iron Man muore dopo essersi sacrificato per mettere fine alla minaccia di Thanos. Chiaramente, da adesso in poi, sembra che il Marvel Cinematic Universe si concentrerà a trovare una nuova squadra di supereroi che possano sostituire quelli 'vecchi' salvando l'umanità. E, oltre a Spider-Man, di cui Tony è stato mentore nella saga cinematografica, secondo lo stesso Robert Downey Jr. dovremmo vedere anche una nuova "Iron Man".

Per non reboottare il personaggio, cosa di cui anche Kevin Feige non è d'accordo e che non pensa accadrà nell'immediato, l'attore ha affermato al Gene Siskel Film Center di volere a tutti i costi il personaggio di Riri Williams a.k.a. Ironheart nel MCU e che sarebbe d'accordo con una scelta simile.

Con una dichiarazione del genere, è chiaro che i Marvel Studios potrebbero prendere sul serio quella sceneggiatura su Ironheart firmata da Jada Rodriguez che circolava da un po' di tempo in rete e che il sito The Black List ha definito ottimo. Naturalmente lo script andrebbe rivisto - prevedeva la comparsa di Tony Stark - ma questo non è mai stato un problema per lo studio. Cosa ne pensate?