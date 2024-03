Robert Downey Jr ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista per Oppenheimer

Dopo la vittoria de Il ragazzo e L'airone come miglior film animato e quella di La zona d'interesse come miglior film internazionale, arriva il trionfo di Robert Downey Jr come miglior attore non protagonista per il kolossal di Universal Pictures Oppenheimer.

Probabilmente la statuetta più scontata di una serata che tutto sommato sta procedendo esattamente come da programma, quella di Robert Downey Jr arriva dopo il lungo dominio della star di Oppenheimer nel corso di tutta la stagione dei premi: l'attore, infatti, aveva già vinto tutti i premi a sua disposizione negli scorsi mesi e settimane, portando a casa il Golden Globe per il miglior attore non protagonista, il BAFTA al miglior attore non protagonista, il Critic's Choice e il SAG Award. La sua vittoria agli Oscar arriva alla terza nomination, dopo quelle venendo candidato all'Oscar al miglior attore non protagonista, dopo quelle per Charlot nel 1993 e quella di Tropic Thunder nel 2009.

"Voglio ringraziare mia moglie, che mi ha preso che ero un cucciolo senza speranza e mi ha riportato alla vita" ha detto Robert Downey Jr dal palco del Dolby Theatre, facendo riferimento agli anni più bui della sua carriera e della sua vita.

Questa vittoria segna la prima statuetta per Oppenheimer di Christopher Nolan in questa serata degli Oscar 2024.