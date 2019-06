Robert Downey Jr. vince il 'Best Hero' agli MTV Movie and TV Awards 2019

La battaglia tra bene e male deve sempre avere contrapposti un eroe e un cattivo, che si tratti di supereroi o persone normali che fanno cose da supereroi. E agli MTV Movie and TV Awards ha trionfato un attore che nell'ultimo decennio ha interpretato un eroe che ha saputo far innamorare grandi e piccini: Robert Downey Jr.

La star di Avengers: Endgame ha interpretato Tony Stark/Iron Man fin dal primo capitolo del Marvel Cinematic Universe, Iron Man, uscito nelle sale nel 2008. La trama intorno al personaggio ha costituito la spina dorsale dell'intero franchise e il suo arco narrativo l'ha portato dall'essere un eccentrico miliardario e playboy ad un uomo disposto a sacrificare tutto per la sua famiglia e per l'umanità.

Proprio l'atto finale dell'evoluzione della sua storia è stato al centro delle discussioni con gli sceneggiatori del film, Christopher Markus e Stephen McFeely.

Endgame ha superato Titanic ed è diventato il secondo maggior incasso nella storia del cinema. Si assottiglia la distanza da Avatar, in vetta alla classifica.



"Quella è la vita per cui ha lottato. Stanno insieme lui e Pepper? Si. Si sono sposati, hanno avuto un bambino, è stato grandioso" ha spiegato Christopher Markus.

"Non voglio fare paragoni con Charlie Chaplin ma la gente voleva vederlo fare il vagabondo. Ha fatto il signor Verdoux, ha fatto Luci della ribalta, ha avuto delle incursioni di successo al di fuori del personaggio che l'ha reso famoso. Ma alla fine si è arreso alla volontà del popolo e ha ritrovato la gioia e l'accettazione nel fatto che era abbastanza fortunato a poter interpretare quel personaggio. E lo stesso è accaduto a me" ha spiegato Robert Downey Jr.

Ecco gli altri premi degli MTV Movie and TV Awards 2019:



BEST MOVIE



Avengers: Endgame



BEST SHOW



Game of Thrones



BEST PERFORMANCE IN A MOVIE



Lady Gaga per A Star is Born



BEST PERFORMANCE IN A SHOW



Elisabeth Moss per The Handmaid's Tale



BEST HERO



Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man) per Avengers: Endgame



BEST VILLAIN



Josh Brolin (Thanos) per Avengers: Endgame



BEST KISS



Noah Centineo & Lana Condor per To All The Boys I've Loved Before



REALITY ROYALTY



Love & Hip Hop: Atlanta



BEST COMEDIC PERFORMANCE



Dan Levy (David Rose) per Schitt's Creek



BREAKTHOUGH PERFORMANCE



Noah Centineo per To All The Boys I've Loved Before



BEST FIGHT



Captain Marvel - Captain Marvel vs Minn-Erva



BEST REAL-LIFE HERO



Ruth Bader Ginsburg - RBG



MOST FRIGHTENED PERFORMANCE



Sandra Bullock per Bird Box



BEST DOCUMENTARY



Surviving R. Kelly



BEST HOST



Nick Cannon - Wild 'n Out



MOST MEME-ABLE MOMENT



The Bachelor - Colton Underwood jumps the fence



BEST MUSICAL MOMENT



A Star is Born - Shallow





La serata di gala è stata presentata dalla star di Shazam!, Zachary Levi.