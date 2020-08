Robert Downey Jr. è il solo e unico Iron Man: Paul Rudd non ha alcun dubbio, e voi?

Durante una recente apparizione allo show The Ringer, Paul Rudd, interprete di Ant-Man nel MCU, ha avuto modo di parlare del suo ruolo all'interno delle fila del Marvel Cinematic Universe e del suo rapporto con i colleghi, soffermandosi anche sulla figura di Iron Man interpretato da Robert Downey Jr, morto alla fine di Avengers: Endgame.

Alla domanda sul com'è stato lavorare con Downey Jr, Rudd ha subito risposto: "È una persona straordinaria. La gente è attratta da lui, ha un magnetismo tutto suo. Ha questa pazza, pazza energia, davvero unica. È anche molto intelligente, fantasticamente divertente, estremamente dolce. Una persona davvero generosa".



Ricordando poi il passato della star, "che ha vissuto una vita piena di estremi", Rudd ha elogiato il co-protagonista Marvel per non essersi mai allontanato dalla "responsabilità" di andare a trovare tanti bambini che avevano il desiderio di incontrare Iron Man: "Non si è mai tirato indietro a queste richieste. E vi assicuro: sono tantissime. È una persona spettacolare. Sono davvero impressionato da lui e mi piace molto come uomo. Puoi chiederlo a chiunque, tra le persone sul set, e tutti ti direbbero la stessa cosa: che è fantastico".



Infine conclude: "Conoscendolo e ammirandolo ti domandi 'dove finisce l'uomo e inizia l'attore?'. Voglio dire, chi altri potrebbe mai interpretare Iron Man. Lui è Tony Stark. Non riesco neanche a immaginare nessun altro in quel ruolo".



Intanto Peyton Reed ha aggiornato su Ant-Man 3, attualmente in lavorazione.