Robert Downey Jr tornerà mai nel MCU? Tutto quello che sappiamo

Robert Downey Jr tornerà mai nel MCU? Ecco tutto quello che sappiamo sul tanto atteso e altrettanto chiacchierato ritorno del mitico attore di Iron Man nella Saga del Multiverso del Marvel Cinematic Universe.

Come sicuramente saprete, i principali insider del settore in passato si sono detti concordi sul fatto che la Marvel avrebbe in programma di far tornare Robert Downey Jr in Avengers: Secret Wars, film finale della Saga del Multiverso e che, abbiamo appreso successivamente, dovrebbe avere per protagonisti un team di 'Avengers del Multiverso' composto da alcune Varianti dei supereroi del MCU, come ad esempio Tobey Maguire e Andrew Garfield nel ruolo di Spider-Man o Wolverine di Hugh Jackman.

In questo contesto, Robert Downey Jr potrebbe tornare nei panni di un Iron Man alternativo, ovvero non quello 'principale' che si è sacrificato alla fine di Avengers: Endgame ma una sua Variante - in questo modo, i Marvel Studios renderebbero omaggio all'attore alla vigilia del 20esimo anniversario dell'uscita di Iron Man (e lo saluterebbero per sempre, insieme ai suoi colleghi 'Avengers originali', in vista del chiacchierato soft reboot del Marvel Universe che sarà impostato da Secret Wars) senza però annullare l'epica uscita di scena alla fine della Saga dell'Infinito.

Il chiacchierato ritorno di Robert Downey Jr però non sarà un semplice cameo, o meglio non dovrebbe esserlo. Sempre secondo i rumor, infatti, la figlia di Tony Stark Morgan Stark avrà un ruolo fondamentale in Avengers: Secret Wars, e i fan sognano un incontro tra la giovane Morgan, diventata adulta, e una versione del Multiverso del padre.

Vale la pena di precisare però che tutte queste 'informazioni' che gli scooper affermano di avere in mano, anche se autentiche saranno comunque soggette a tutti gli eventuali cambiamenti decisi dai Marvel Studios nel corso dello sviluppo del film, la cui data d'uscita - maggio 2027 - è ancora molto lontana.