Robert Downey Jr. torna sul successo della Marvel e di Iron Man: 'Una gioia immensa'

Robert Downey Jr. è tornato a parlare del successo ottenuto dai Marvel Studios e dal suo Iron Man nel corso di una chiacchierata con Stephen Colbert realizzata per uno special sul Super Bowl andato in onda nel corso dell'iconico Late Show. L'attore si è detto ancora una volta molto fortunato di averne fatto parte e ha ricordato la gioia del ruolo.

"C'era tutto quello che serviva per iniziare quell'universo, ed è per questo che credo che i fumetti Marvel sono stati così apprezzati sia dai bambini che dagli adulti che dalla gente comune. C'è questo amore diffuso perché parla al mondo ma parla anche del sogno proiettato dall'America democratica, che è molto più complicato di allora, ma c'è un ideale lì che prova sempre ad essere espresso e stranamente in qualche modo il meglio di questo è stato espresso in queste piccole due ore di intrattenimento".

L'attore interprete di Tony Stark dal 2008 al 2019 ha continuato: "La gioia più grande è stata avere avuto l'opportunità di farne esperienza interpretandolo. Potevo relazionarmi con Tony Stark davvero molto nel periodo in cui lo interpretavo".

Al momento la Marvel ha dato il via alla Fase 4 del suo Universo Cinematografico con l'arrivo dei primi episodi di WandaVision su Disney+ che nell'ultima puntata ha aperto le porte a una inaspettata rivelazione circa il destino di un personaggio. Se state seguendo WandaVision sul servizio di streaming on demand Disney+, sarete a conoscenza dell'esordio di Billy e Tommy, i figli di Wanda e Visione destinati a diventare rispettivamente i supereroi Wiccan e Speed. Questo potrebbe aprire le porte agli Young Avengers nel futuro dello studio.

Tuttavia, i piani di Kevin Feige come sappiamo rimangono segretissimi, dunque per il momento gli appassionati non possono che limitarsi ad unire i puntini e sperare.