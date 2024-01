Robert Downey Jr è Tony Stark per l'omaggio a Cillian Murphy: 'Non ho scritto un discorso'

Quando Robert Downey Jr. è salito sul palco del Palm Springs Convention Center per consegnare il Desert Palm Achievement Award a Cillian Murphy, sua co-star in Oppenheimer di Christopher Nolan, lo ha fatto in perfetto stile Tony Stark.

Non appena ha preso la parola, infatti, Robert Downey Jr ha ammesso di non aver preparato un discorso, nonostante sapesse di doverne tenere uno durante la cerimonia: “Penso di aver appena rovinato tutto perché a quanto pare non ho scritto un discorso e non ho intenzione di trovare una scusa o giustificarmi, però ho una spiegazione: sono stato distratto dalle vacanze natalizie, ho avuto l'influenza e poi ci sono stati due terremoti”, ha detto, riferendosi ai recenti terremoti in Giappone e California, “che hanno attivato la mia paralizzante ansia sismologica".

A giudicare dalla risposta nella sala durante i Palm Springs Film Awards presentati dal Palm Springs International Film Festival, Robert Downey se l'è cavata comunque alla grande e ha reso omaggio tanto a Cillian Murphy quanto a Christopher Nolan: “Cillian è un’anomalia. Fa l'attore a questi livelli da oltre 20 anni e non piace a nessuno. Non è un tipo facile, posso confermarlo. Ma il suo lavoro sui personaggi e la sua intensità sullo schermo non falliscono mai. Quando ho letto che sarebbe stato il protagonista di Oppenheimer, ho detto: 'Questo sarà un vero evento'. E lui lo ha dimostrato."

