Robert Downey Jr più Tony Stark che mai nel discorso Oscar doppiato da Angelo Maggi

La vittoria di Robert Downey Jr agli Oscar 2024, arrivata a coronamento di una stagione dei premi perfetta per la star di Oppenheimer, è stata un momento di gioia per i fan del mitico Tony Stark, ma in queste ore è diventata se possibile ancora più emozionante grazie al doppiatore Angelo Maggi.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, il doppiatore - che presta la sua voce alle versioni italiane delle interpretazioni della star ormai da diversi anni - non ha resistito dal doppiare il discorso di Robert Downey Jr agli Oscar 2024, offrendo ai fan una versione 'italiana' di questo storico momento:

"Vorrei tanto ringraziare la mia terribile infanzia e l'Academy, in quest'ordine. E vorrei tanto ringraziare la mia eh, veterinaria, volevo dire mia moglie. È seduta lì. Mi ha trovato e mi ha salvato quando ero ancora un animaletto smarrito e mi ha amato ridandomi la vita. Per questo sono qui. Grazie. Ed ecco il mio segreto: avevo più bisogno io di questo lavoro che viceversa, e Chris lo sapeva. Emma ha fatto in modo che potessi circondarmi di uno dei migliori cast e troupe di tutti i tempi: Cillian, Emily, è stato fantastico. E grazie a questo oggi davanti a voi c'è un uomo migliore. Tutto quello che facciamo è significativo e le decisioni che prendiamo sono importanti..."

