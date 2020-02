Robert Downey Jr. e Tom Holland sono Doc e Marty di Ritorno al futuro in questo deepfake

Sebbene Christopher LLoyd abbia detto chiaramente che Ritorno al Futuro 4 non si farà, la storica trilogia è ancora ben presente nel cuore dei fan. Uno, in particolare, ha messo in piedi uno straordinario video e ha "aggiornato" il film del 1985, sostituendo i due protagonisti con Robert Downey Jr. e Tom Holland.

Quella di EZRyderX47 è un'operazione che fino a qualche anno fa sarebbe stata impossibile, o quantomeno appannaggio delle milionarie case di produzione hollywoodiane. Nell' epoca dei deepfake però, con un po' di pazienza e un'idea alla base, si possono raggiungere risultati notevoli.

La scena rappresentata è quella in cui Marty è tornato indietro nel tempo fino al 1955 e si introduce nella scuola dei suoi genitori. Nel tentativo di rimettere le linee temporali in ordine, il personaggio interpretato da Michael J.Fox finisce per far innamorare la sua stessa madre di lui e rischia così di non essere mai nato. Doc (Cristopher LLoyd) gli spiega il paradosso e lo mette in guardia. Bene, ora sostituite Michael J.Fox con Tom Holland e Lloyd con Robert Downey Jr.

Il risultato è incredibile, non solo perché i volti sono proprio quelli dei colleghi Avengers, ma anche perché il ruolo si adatta benissimo al tipo di relazione allievo-maestro che avevano anche Spider-man ed Iron-man. La spensieratezza di Holland è perfettamente rappresentata dal personaggio di Marty, e la conoscenza tecnica di Tony Stark sembra essere ripresa altrettanto bene da Doc, forse con una punta di eccentricità in più.

A dire il vero Holland ha più di qualche punto in comune con Marty, dato che rivelò lui stesso di essersi ispirato al personaggio di Ritorno al Futuro per il suo Peter Parker: "Il regista ci ha dato un sacco di video e vecchi film da guardare prima di iniziare a girare: Pretty Pink, Ritorno al Futuro, Breakfast Club, Ferris Bueller's Day Off. Il mio obiettivo era quello di provare ad essere una sorta di Marty McFly della nostra generazione. Era quello il mio obiettivo principale". La somiglianza era stata notata anche dalla stampa, rendendo Holland orgoglioso per essere riuscito a citare alla perfezione Ritorno al Futuro. Beh, ora ci è riuscito ancora meglio, anche se involontariamente.



Cosa ne pensate del video? Anche se l'originale resta ineguagliabile, i due interpreti potrebbero cavarsela davvero bene in un remake.

L'attore che ha dato le fattezze a Spider-man nel MCU sarà impegnato anche nella origin story di Uncharted e recentemente ha annunciato, con ironia, l'inizio di una love story con Chris Pratt.