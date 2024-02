Robert Downey Jr svela: 'Ho fatto il provino per Spaventapasseri in Batman Begins'

Robert Downey Jr potrebbe vincere il suo primo Oscar per Oppenheimer di Christopher Nolan, ma a quanto pare la collaborazione con l'autore britannico stava per iniziare vent'anni fa con Batman Begins.

Come potete vedere nel video disponibile in calce all'articolo e pubblicato sul social network X, la star di Oppenheimer e Iron Man è stato ospite di un panel dell'American Cinematheque, e durante l'intervista ha svelato che prima di accettare il ruolo di Tony Stark per il Marvel Cinematic Universe stava per entrare a far parte del mondo DC grazie al primo film della trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, che lo voleva per il ruolo del villain Spaventapasseri. L'attore spiega però che durante il provino sia lui che il regista avevano capito che il casting non sarebbe stato giusto, e alla fine il ruolo andò a Cillian Murphy: ironia della sorte, oltre vent'anni dopo Cillian Murphy e Robert Downey Jr avrebbero condiviso lo schermo per la regia di Cillian Murphy grazie ad Oppenheimer.

Ricordiamo che Cillian Murphy e Robert Downey Jr sono i principali favoriti per gli Oscar dei migliori attori maschili ai prossimi Academy Awards 2024, rispettivamente come protagonista e come non protagonista, mentre Christopher Nolan dovrebbe riuscire a portare a casa la sua prima statuetta per il miglior regista e anche quella per miglior film.

Gli Oscar 2024 saranno consegnati il 10 marzo prossimo, restate con noi per tutte le prossime novità sulla stagione dei premi.