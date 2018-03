Robert Downey Jr. sul suo Iron Man in Avengers: Infinity War ed il futuro

Avengers: Infinity War è il film più atteso dell'anno. La pellicola della Marvel sarà il culmine (e il nuovo inizio) del Marvel Cinematic Universe e, probabilmente, inizierà a farci dire addio ad alcuni dei personaggi storici del franchise.

Parlando della fine e del futuro cinematografico, Robert Downey Jr. si mantiene piuttosto criptico nel corso di un'intervista: "Sai come sarà e quello che accadrà soltanto quando sarà effettivamente finita. Ho imparato che non lo sai finché non ti trovi in quella situazione, quindi è inutile sprecare il tempo pensando a questo. Potrei progettare ogni cosa. Non vedo l'ora di conoscere il futuro, qualsiasi risoluzione abbiano scelto per me".

L'attore che dà vita ad Iron Man, però, ha pensato di spendere anche qualche parola di elogio nei confronti di Chris Evans, interprete del personaggio di Captain America: "La mia più grande domanda è se Tony, in piena coscienza, debba o meno prendere quel telefono che Captain America gli ha lasciato alla fine di Civil War. Tutto qui, ti viene da ripensare ad Obadiah Stane nel primo film e a quell'inganno, è una di quelle cose. Comunque odio dirlo, ma non so cosa farò quando Chris Evans non sarà più Cap. Quando siamo sul set, quando finiamo le scene esclamo sempre 'ti adoro, ti adoro Cap! Ops, volevo dire Chris!'.".